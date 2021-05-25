Весенний шик: Пугачева в пышном платье пудрового цвета и прозрачном плаще появилась на семейном празднике

Этой весной в семье Кристины Орбакайте произошло много радостных событий. Она успела отметить дни рождения всех своих детей, а также отпраздновать 72-летие своей мамы Аллы Пугачевой. Недавно певица отдохнула в Италии. Там она набралась сил. А последние недели она активно готовилась к своему юбилею. Старшей дочке Примадонны исполнилось 50 лет По этому случаю 25 мая она организовала вечеринку для родных и друзей.

В одном из ресторанов Орбакайте появилась в белоснежном платье со шлейфом. Она встречала своих гостей, среди которых были Валентин Юдашкин с женой Мариной, художник Борис Рубиновский, стилист Игорь Гуляев и другие известные персоны. Обещал прийти и Филипп Киркоров. Такое знаменательное событие не пропустила Пугачева.

Она появилась на публике в пышном платье пудрового цвета. Наряд из фатина с аппликацией в виде цветов дополнял серебристый пояс, который сделал акцент на талии. туфли на танкетке тоже серебристого цвета дополняли лук. На поясе можно увидеть сумочку для телефона. также ее аутфит дополнял невесомый, воздушный плащ, который она иногда снимала.

«На дне рождения Кристины. Алла в платье от Валентина Юдашкина и сам Валентин», — отметил Максим Галкин.

Поклонники восхитились красотой Кристины. Многие одарили ее комплиментами. «Алла Борисовна роскошна», «Невероятное платье! Очень идет Алле Борисовне, сказочно красиво», «Вау, принцесса и принц!», «Просто волшебное платье, как в сказке про Золушку!!! Браво мастеру», «Чудесное весеннее платье! Алла, вас оно очень молодит, подчеркивает стройность!», «Туфельки, как у принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

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