«Танцуют все»: Рудковская в «огненном» платье миди и с сумочкой Chanel повеселилась с Пугачевой

Кристина Орбакайте живет на две страны. Даже ее мама Алла Пугачева признается, что редко видит старшую дочку. Однако семейные праздники они привыкли отмечать вместе. Так 25 мая певица закатила грандиозную вечеринку в Москве. Она позвала друзей и родню. Именинница в белоснежном платье в пол встречала гостей в загородном ресторане. Там она устроила праздник в белых тонах. Ее пришли поздравить дети: Дени Байсаров, Никита Пресняков.

Не пропустила такое мероприятие и Алла Пугачева, которая пришла с мужем Максимом Галкиным. Она произнесла трогательную речь на публике. Певица выглядела изящно в пышном платье пудрового цвета.

Примечательно, что впервые за долгое время на одном мероприятии с Примадонной оказался ее бывший муж Филипп Киркоров. Он пришел в компании Яны Рудковской. Король отечественной эстрады выбрал жакет Нohji Yamamoto, а вот жена Евгения Плющенко выбрала яркий образ. Она была в пышном платье миди огненной расцветки и сумочку Chanel.

«Цвет настроения — Кристина Орбакайте», — заявила Яна. «Идем к Кристине Орбакайте на день рождения, на юбилей. Никого не трогаем. Главное, чтобы нас не трогали. Мы не дадим. А Кристинка чудная! Какой красивый будет сегодня вечер! А мы в каких луках. Не сговариваясь в одном настроении», — стали говорить Киркоров и Рудковская.

Позже она сделала несколько фото с именинницей, которая подчеркнула фигуру белоснежным платье в пол.

«Happy birthday dear Kristina. Роскошная, добрая, уникальная и невероятно искренняя! С днем рождения», — отметила светская львица.

Примечательно, что Орбакайте подготовила выступление для гостей. А потом также спел ее сын Никита Пресняков и даже Филипп Киркоров. В какой-то момент все стали танцевать. Вышла на танцпол и Рудковская, которая стала отплясывать с Пугачевой и дизайнером Игорем Гуляевым. В какой-то момент ей даже удалось пообщаться с певицей. Праздник продлился до поздней ночи.

«Танцуют все», — сказала Яна.

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