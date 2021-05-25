Счастье и идиллия: Пугачева в пышном платье станцевала с Галкиным под живое пение Киркорова

Алла Пугачева не скрывает, что любит свою семью. Она не так давно отметила свое 72-летие. Певица предпочла собрать всех в своем замке и отпраздновать в узком кругу. А вот 25 мая в ее семье снова настал праздник. На этот раз ее старшая дочка Кристина Орбакайте закатила вечеринку в честь своего юбилея. С самого утра она принимала поздравления с 50-летием. Однако даже ее мама назвала эту цифру дурацкой и отметила, что именинницей она не вяжется.

Орбакайте собрала всех гостей в загородном ресторане. Она была в белоснежном платье в греческом стиле. Позже свой образ певица сменила на еще более лаконичный. Ее поздравил Максим Галкин, а Алла Пугачева деже произнесла трогательную речь. Артистка по такому случаю облачилась в пышное платье пудрового цвета с аппликацией. Образ дополняли серебристые лодочки и пояс. Примадонна много шутила, а потом вышла на танцпол.

Примечательно, что появился на празднике Филипп Киркоров. Холодили слухи, что Пугачева на него обиделась, поэтому они не виделись несколько лет. Но ради Орбакайте все обиды, если они и были, сразу испарились. Когда Филипп Бедросович поднялся на сцену и исполнил песню «Кристина, то Алла Борисовна стала подпевать и танцевать в обнимку со своим мужем. Певица показала счастье и настоящую идиллию.

«Виват, Кристина! С днем рождения!» — написал Максим в соцсети.

Позже выступил для всех один из внуков Примадонны Никита Пресняков. За ним с радостью и гордостью в глазах наблюдали близкие Орбакайте стояла рядом с мамой. К слову, Пугачева назвала своего рыжеволосого внука талантливыми и позвала всех на мюзикл, в котором Никита скоро примет участие.

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