По-молодежному: Собчак в «рваных» джинсах и майке-корсете предстала в Сан-Мигель-де-Альенде

Ксения Собчак в этом году отметит 40-летие. Однако она старается следить за своей внешностью. К тому же, после свадьбы с Константином Богомоловым многие друзья телеведущей признавались, что она похорошела. Девушка любит быть в центре внимания и всегда продумывает свои образы. Весной она регулярно появлялась на светских раутах, выбирая брючные костюмы и платья с изюминкой.

А вот на майские праздники Ксения улетела в Мексику. Там она отдыхает, а также посещает исторические места. Каждый раз телеведущая хвастается своими летними образами. Она уже отметилась в алом платье с цветочным принтом и юбке макси с флорестическим рисунком. А вот 10 мая Собчак оказалась в Сан-Мигель-де-Альенде. Там она нашла колоритное место с кактусами, которые выросли выше ее.

На этот раз блондинка предстала в рваных джинсах и майке-корсете. Образ дополняла расстегнутая рубашка, кепка под деним, кроссовки и рюкзак.

«Я обожаю спорить, и это совершенно не разъединяет меня с моими друзьями или мужем, а наоборот соединяет», — призналась она.

Поклонники отметили, что лук в молодежном стиле идет звезде. Многие также заметили, что Ксения находится в отличной форме. Наряд позволил ей показать плоский живот. «Какая крутая», «Словно девочка в джинсах», «Как редко вас можно увидеть в таком образе», «Простая туристка и кактусы», «Классная, Ксения Анатольевна», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: