«Без туристов и очередей»: Собчак в черном платье-халате и широкополой шляпе предстала в Мехико

Телеведущая отправилась отдыхать в Мексику. Она устроила себе поход по музеям в одном из самых колоритных городов страны.

Ксения Собчак любит путешествовать. При этом она много работает, хоть и успела сколотить целое состояние. Этой весной телеведущая не только активно снималась в разных передачах, но и посещала премьеры и светские рауты. В первых числах мая она устроила застолье в честь юбилея своей мамы Людмилы Нарусовой. На празднике блондинка появилась с мужем Константином Богомоловым. Они порадовали публику медленным танцем.

А вот потом Ксения улетела отдыхать. Сначала телеведущая хранила в секрете место, где решила провести майские праздники. Но оказалось, что она добралась до Мексики. Сначала девушка позировала в мини-платье и тунике в цветочек на фоне скалистой местности. А позже она поделилась фото из города Мехико. Там Собчак устроила себе культурно-развлекательный вечер. Она посетила знаменитые музеи и увидели старинные дома и площади.

На этот раз звезда облачилась в черное платье-халат длины макси. Для удобства она надела кроссовки сливочного цвета и широкополую шляпу. Очки и сумка дополняли ее лук.

«Ну что, как догадались несколько человек — viva la Mexico!!! Форсизонз в центре Мехико — очень среднее гэ, но все остальное прекрасно. Пустые Музеи без очередей и очень вкусная еда! Фрида Кало и абсолютно пустой Археологический музей, куда обычно очередь к колесу Ацтеков как к Мона Лизе. Вообще, пандемия позволяет смотреть города пустыми, без туристов и очередей. И это-огромный плюс. Виза русским сюда не нужна, ну и для всех кто устал, как и я, от пляжного отдыха это идеальный выбор. Это очень классное, исторически насыщенное направление», — рассказала Собчак.

Поклонники были рады тому, что телеведущая поделилась своими впечатлениями. Многие также отметили, что она выглядит элегантно даже на отдыхе. «Мексика ух, классная страна», «Вам очень идет эта шляпа! Просто шик», «Стройняшка», «Ой, какая еда там вкусная! Одна из самых вкусных стран», «Ксения Анатольевна , ну какая же классная», — прокомментировали пост подписчики.

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