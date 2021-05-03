На празднике у мамы: Собчак в силуэтном платье в пол станцевала медленный танец с Богомоловым

Ксения Собчак не скрывает, что для нее семья очень важна. Ее отец Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга. Он ушел из жизни в 2000 году. Однако рядом с телеведущей остается ее мама Людмила Нарусова. Она часто бывает в гостях у дочки и нянчится с внуком Платоном. А недавно ей исполнилось 70 лет. В честь такого события Ксения поздравила родительницу в соцсети, а также организовала пышный банкет.

В этот же вечер решил отметить свой день рождения Филипп Киркоров. Однако Собчак успела заехать к нему ненадолго, а потом отправилась на праздник к маме. Ее сопровождал муж Константин Богомолов. Для особенного дня девушка облачилась в черное платье в пол с открытой спиной. Силуэтный наряд дополняли туфли на шпильке ультрамаринового цвета и жакет в тон, который потом она сняла.

На банкете появилось много звезд Геннадий Хазанов произнес речь, а для гостей спели Тамара Гвердцители и Лайма Вайкуле. Под одну из песен вышел на танцпол Богомолов. Он исполнил медленный танец с женой.

«Мамочка! Весь этот праздник — только для тебя», — заявила Ксения.

Поклонники отметили, что телеведущая их растрогала не только танцем, но и праздником, который устроила для Нарусовой. «Ксения, у вас очень красивое платье и очень вы в нем красивая», «Какая вы красивая пара», «До слез, трогательно!», «Ох кто-то счастливый», «Идеальная пара», «Это же надо так подходить, по внешности, друг к другу. Это сто процентов на всю жизнь», «Какие вы невероятные! Счастливы вместе», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: