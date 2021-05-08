«Королева бензоколонки»: Собчак в юбке-солнце с «яблоками» и нюдовом топе отметилась в Мексике

Телеведущая путешествует по штатам Мексики. Накануне она посетила Сан-Мигель-де-Альенде, где предстала в нежном и женственном образе.

Ксения Собчак любит во всем выделяться. Она умеет интриговать и удивлять. Телеведущая этой весной регулярно посещала светские рауты. Для красных дорожек она подбирала лаконичные наряды с изюминкой. Каждый раз девушка поддерживает тренды, но при этом сохраняет свой стиль. Так не раз красивые вечерние образы она разбавляла авоськой. также любит блондинка образы в стиле ретро и необычные фактуры.

На майские праздники Ксения решила улететь отдыхать. Она выбрала Мексику, где не так давно побывал Сергей Лазарев. Девушка путешествует по штатам и наслаждается музеями и пустынными улицами, так как туристов из-за пандемии почти нет. Для телеведущей это еще и возможность показать свою не деловую, а повседневную одежду. Ранее она похвасталась платьем-сорочкой и туникой в тон. А вот накануне Собчак выбрала нежный образ в пудровых тонах.

Звезда добралась до Сан-Мигель-де-Альенде. Перед тем, как зайти в ресторан, она запечатлелась в старой бензоколонки. Телеведущая была в юбке- солнце с принтом в виде яблок и нежном топе с кружевом. Тонкая рубашка и белоснежные кроссовки дополняли лук. На плече у Ксении была сумка-сундук, напоминающая желудь, а колоритности придавали очки со стеклом в виде сердечек и крупные серьги.

«Королева мексиканской бензоколонки», — иронично написала она.

Поклонникам такой непривычный образ знаменитости пришелся по вкусу. Многие одарили ее комплиментами. «Какая юбка»,» Очень красиво одеты, забрала в заметки. Женственно, утонченно, все детали в унисон«, «Классный образ», «Ксения, вы очень хороши», «Какая же Ксюша у нас красавица», «Какой потрясающий лук», «Не знаю даже кто колоритнее — Ксения или бензоколонка!», — прокомментировали пост подписчики.

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