Словно с корсетом: Ксения Собчак в алом платье в пол подчеркнула талию на отдыхе в Мексике

Ксения Собчак является телеведущей и одной из самых известных женщин в России. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым. Зимой они часто появлялись вместе на мероприятиях, а вот весной девушка стала регулярно позировать одна на красных дорожках. Однако она дала понять, что в их отношениях по-прежнему царит идиллия, станцевав медленный танец с режиссером на юбилее своей мамы Людмилы Нарусовой.

А вот на майские праздники Ксения улетела в Мексику. Пока телеведущая не раскрыла, кто составляет ей компанию. Однако она постоянно наряжается. Девушка уже предстала в юбке-солнце и кружевной майке в пастельных тонах, а теперь она запечатлелась у огромного кактуса, похожего на алое. Собчак на этот раз выбрала алое платье в пол с цветочным принтом. Наряд плотно облегал талию, а вот юбка была струящейся и свободной.

Платье с рисунком под «селянку» дополнили шляпа и солнце защитные очки. А вот вместо каблуков она предпочла белые кроссовки. К слову, такое платье отечественного дизайнера стоит не мало, около 32 500 рублей. Оно создало эффект корсета. Образ в русском стиле оценили поклонники звезды.

«Самоирония Ксении! На грани мазохизма!», «Не знаю как с кактусом, а с Мексикой у вас как-то органично получается. Темперамент», «Как надену сарафан в белую горошину! Отвали-ка все плохое, привали хорошее!», «Прекрасный кактус, великолепная Ксения», «Платье прекрасное», «Такая тонкая талия», — прокомментировали пост подписчики.

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