Добавила яркости: Муцениеце в пальто цвета Tiffany и с сумкой Versace отметилась на прогулке

Актриса принарядилась в трендовый наряд. Она не только прогулялась с детьми, но и уделила время молодому человеку.

Агата Муцениеце уже привыкла к тому, что является свободной девушкой. Если первое время она переживала из-за развода с Павлом Прилучным, то теперь желает счастья ему с новой пассией Мирославой Карпович. Сама актриса сосредоточила внимание на работе. Она много снимается и участвует в разных проектах. Поклонники заметили, что девушка преобразилась и даже сменила стиль. Она все чаще выбирает женственные платья и яркие образы.

После отпуска на Мальдивах Агата едва находит время на отдых. Она почти каждый день оказывается на красных дорожках, а на днях актриса впервые вела премию Cosmopolitan Man Awards. Приталенное платье подчеркнуло ее талию. Девушка получила множество комплиментов. А вот 28 апреля ей удалось посвятить день семье. Однако днем она отправилась на встречу с другом. Муцениеце запечатлела себя в белоснежном спортивном костюме, пальто цвета Tiffany и с розовой сумкой Versace.

К слову, такая сумка стоит около 95 тысяч рублей. Артистке удалось подобрать броский весенний образ. И к тому же комфортный. А увиделась она с Алексеем Зиминым.

«Встретились два…» — отметила она. «Ну как же я рада была посмеяться с тобой до слез», — добавила звезда.

Неизвестно, насколько сильно Агата близка с молодым человеком. Но раскрывать подробности встречи она не стала. остаток дня актриса делала покупки с детьми и занималась домашними делами. Поклонники оценили не только ее образ, но и заметили, что девушка выглядела очень счастливой.

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