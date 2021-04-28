Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала помолвочное кольцо

Мирослава Карпович стала знаменита, когда снялась в сериале «Папины дочки». Незаметно она и ее коллеги выросли. В прошлом году вышла замуж за Илью Авербуха другая «папина дочка» Лиза Арзамасова. А вот Карпович стала встречаться с Павлом Прилучным, которы на тот момент уже расстался с женой Агатой Муцениеце. После развода актера заметили на отдыхе в Крыму в компании молодой актрисы.

Примечательно, что Мирослава предпочитает не говорить о личной жизни, как и Павел. Хоть недавно они и вышла в свет в месте. А на 35-летие девушка получила очень романтичный подарок — полет на вертолете, из иллюминатора которого она увидела сердце и надпись на снегу. А теперь артистка смогла заинтриговать поклонников. Она показала в соцсети кольцо с бриллиантом, очень похожее на помолвочное. Девушка любит носить украшения, но на этом пальце она колец раньше не носила.

Поступок Мирославы спровоцировал слухи о ее скорой свадьбе с Прилучным. Более того, недавно Муцениеце призналась, что не осуждает девушку и пожелала ей с бывшим мужем счастья. Однако актриса отметила, что здороваться с Мирославой все же не будет.

Напомним, что уже почти год Павел живет с Карпович в одном доме. Время от времени папарацци замечают их за покупками в супермаркете. Девушка успела подружиться с детьми актера от первого брака. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

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