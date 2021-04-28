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Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала помолвочное кольцо

Актриса наглядно продемонстрировала новое украшение. Она спровоцировала слухи, что скоро станет женой Павла Прилучного.

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала помолвочное кольцо
Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Мирослава Карпович стала знаменита, когда снялась в сериале «Папины дочки». Незаметно она и ее коллеги выросли. В прошлом году вышла замуж за Илью Авербуха другая «папина дочка» Лиза Арзамасова. А вот Карпович стала встречаться с Павлом Прилучным, которы на тот момент уже расстался с женой Агатой Муцениеце. После развода актера заметили на отдыхе в Крыму в компании молодой актрисы.

Примечательно, что Мирослава предпочитает не говорить о личной жизни, как и Павел. Хоть недавно они и вышла в свет в месте. А на 35-летие девушка получила очень романтичный подарок — полет на вертолете, из иллюминатора которого она увидела сердце и надпись на снегу. А теперь артистка смогла заинтриговать поклонников. Она показала в соцсети кольцо с бриллиантом, очень похожее на помолвочное. Девушка любит носить украшения, но на этом пальце она колец раньше не носила.

Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Поступок Мирославы спровоцировал слухи о ее скорой свадьбе с Прилучным. Более того, недавно Муцениеце призналась, что не осуждает девушку и пожелала ей с бывшим мужем счастья. Однако актриса отметила, что здороваться с Мирославой все же не будет.

Напомним, что уже почти год Павел живет с Карпович в одном доме. Время от времени папарацци замечают их за покупками в супермаркете. Девушка успела подружиться с детьми актера от первого брака. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.

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Агата Муцениецеестественная красотазвездные романыМирослава КарповичПавел Прилучный