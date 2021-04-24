Расцвела: Агата Муцениеце в платье в пол цвета Tiffany поцеловала Милоша Биковича на публике

Агата Муцениеце в прошлом году пережила не только самоизоляцию, но и расставание с Павлом Прилучным. Первое время девушка тяжело переживала развод, но теперь уже желает бывшему избраннику счастья с его новой возлюбленной Мирославой Карпович. Сама она тоже не теряет надежды, что встретит любовь. Звезда «Закрытой школы» теперь еще чаще снимается в кино, а также успела подружиться с Константином Крюковым и другими коллегами.

На днях состоялось открытие Московского кинофестиваля. Агата тоже появилась на красной дорожке. Примечательно, что почти все гости пришли в нарядах черного цвета: Екатерина Климова, Саша Савельева, Елена Захарова, Мерьем Узерли. А вот бывшая жена Прилучного выделилась, так как выбрала платье в пол цвета «Тиффани». Лазурный наряд с эффектом мерцания и рукавами-фонариками подчеркнули ее стройность.

В этом году в состав членов жюри вошел Милош Бикович. Сербский актер давно полюбился публике за роли в фильмах «Лед» и «Холоп». На красной дорожке он был окружен девушки, хоть и ходят слухи, что на родине у него есть возлюбленная. Муцениеце решила проявить к нему симпатию и поцеловала в щеку на публике.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие также заметили, что она хорошо смотрится с сербским актером. «Аааа как было бы прекрасно если бы вы стали парой с Милошем, мне кажется вы друг другу очень подходите», «Прическа и платье очень к лицу! Красавица!», «Агата , такая вы красивая. Вы простой души человек, но величественность она у вас в крови», «Тот момент когда затмила всю красную дорожку», — прокомментировали пост подписчики.

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