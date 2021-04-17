«Смотрится просто огненно!»: Муцениеце покрасовалась в белоснежном мини-платье с разрезами

Агата Муцениеце является звездой сериала «Закрытая школа». Однако копилка ее работ пополняется каждый год. После развода с Павлом Прилучным девушка стала получать множество предложений о съемках. Более того, она успевает заниматься спортом и воспитывать двоих детей. Поклонники заметили, что артистка преобразилась и стала выглядеть еще лучше, чем раньше. Она теперь часто экспериментирует с имиджем, меняя прически.

Этой весной Агата отдохнула на Мальдивах. Впервые она не стала брать с собой сына и дочку. Набравшись сил и загорев под лучами солнца, актриса вернулась к привычной жизни в столице. Она успела посетить показ мод, а также сама приняла участие в фотосессии. Накануне девушка позировала на улице в весенних аутфитах. А вот 17 апреля Муцениеце приехала в студию, где примерила уже другие наряды.

Больше всего девушку впечатлило белоснежное платье в стиле бэби-долл. Наряд с разрезами на талии подчеркнул ее стройные ноги. Прозрачные туфли на каблуке дополнили летний лук.

«Ну что? Очень красиво, да? На загорелом теле белое смотрится просто огненно!» — похвасталась она.

Поклонники согласились со звездой. Многие также заметили, что молодая мама находится в отличной форме. Летний наряд позволил ей свободно двигаться во время съемки и показать свой веселый нрав. «Такую мы тебя любим», «Платье прям идет», «Да, загорелая такая», «Круто смотрится», «Девочка-весна», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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