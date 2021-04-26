Талия еще уже: Агата Муцениеце в пышном платье в сетку со стразами появилась на публике

Агата Муцениеце еще год назад лишь мечтала быть востребованной, как Павел Прилучный. Тогда она нашла в себе силы и подала на развод с актером. В один миг девушка стала жить не в доме, а в квартире с двумя детьми. Однако ей действительно посыпались предложения о работе в новых проектах. Более того, теперь она вновь ведет «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым, появляется на светских раутах, а копилка ее работ регулярно пополняется.

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Недавно Агата с платье цвета «Тиффани» дефилировала на открытии Московского кинофестиваля. А 26 апреля у нее снова появился повод принарядиться. Девушка стала ведущей премии Cosmopolitan Man Awards. Для такого случая она облачилась в пышное черное платье миди. Наряд подчеркнул ее талию. Верх в сетку также украшали стразы, которые мерцали в лучах софитов. Муцениеце сделала аккуратную укладку в стиле ретро. Туфли на каблуке дополнили ее образ.

Бывшая жена Прилучного увиделась с Ольгой Бузовой, которая тоже была в черном. Они вместе вручили награду Сергею Лазареву. певец, к слову, выступил на публике, исполнив свой хит. Позже Агата поделилась эмоциями и отметила, что ей было приятно вести премию Cosmo.

«Я очень переживала. Для меня большая честь стать ведущей данной премии. Я безумно счастлива. Надеюсь, я вас не подвела и поздравляю всех, кто получил призы. Я перенервничала, но я счастлива. Проеду домой», — поделилась звезда.

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