«В стилистике Dolce&Gabbana»: Подольская в белом костюме с цветочным принтом снялась с сыном

Наталья Подольская не перестает удивлять публику. Певица не так давно стала мамой во второй раз. Теперь она с мужем Владимиром Пресняковым воспитывает не только сына Артемия, но и Ивана. После родов артистка за несколько месяцев вернулась в форму. Она почти не сидела дома, предпочитая совмещать работу и материнство. Лишь в феврале девушка сделала паузу, чтобы больше быть с детьми.

Теперь Наталья вновь выступает на сцене, а также снимается в телевизионных передачах и фотосессиях. Певица любит броские наряды, поэтому с радостью примеряет новые образы. Накануне целый день она провела в студии, где позировала в разных весенних нарядах. Ей приглянулось легкое платье из шелка за 243 тысячи рублей. Также она отметилась в брючном костюме с жакетом с подплечниками. Но самый нежный аутфит Подольская надела в конце дня, когда к съемке присоединился пятилетний Артемий.

Артистка была в белоснежном костюме с цветочным принтом. Сначала она дополнила его босоножками на шпильке, а потом переобулась в массивные ботинки. Наследник певицы был в джинсах и белой рубашки. Он обнимал свою маму. В последнее время звезды все чаще выбирают флористический принт. Однако модный эксперт и стилист Элла Маковей отметила, что его популярность снижается. Она оценила лук знаменитости для портала Teleprogramma.pro.

«Для фотосессии с сыном Наталья выбрала весенний брючный костюм в стилистике Dolce&Gabbana. Стройная фигура и теплый светлый колорит внешности позволяют Наталье носить такие вещи. Конечно, сегодня брючные костюмы чаще дополняют светлые кеды и кроссовки, что уравновешивает костюм с образом в стиле casual. Флористический разряженный принт на белом фоне уже прошел пик актуальности. Те же Dolce&Gabbana в сезоне весна-лето 2021 активно используют печворк и черно-белые колорблоки. Но если принт идет, не обязательно гнаться за трендами», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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