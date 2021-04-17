«Готовы к полету»: Подольская в брюках мятного цвета запечатлелась с маленьким сыном Ваней

Наталья Подольская является не только популярной певицей, но и женой Владимира Преснякова. Они вместе уже десять лет и воспитывают пятилетнего сына Артемия. Мальчик занимается танцами, а также проявляет интерес к рисованию. Не так давно в звездной семье произошло пополнение. Девушка родила второго ребенка. Она подарила мужу еще одного сына Ивана. Примечательно, что артистка почти не сидела дома, предпочитая работать.

В последнее время Наталья с радостью появлялась на светских раутах, блистала на красных дорожках и выступала на сцене. Однако певица всегда торопилась домой, чтобы побыть с детьми. Она не скрывает, что приглядывать за малышами ей помогает няня. Но большую часть времени артистка сама старается следить за сыновьями. Похоже, что впервые после пополнения в семье Пресняков решил вывести жену на море.

В соцсети Подольская поделилась кадрами, на которых предстала в брюках мятного цвета и белой футболке. Она несла в рюкзаке-кенгуру малыша.

«Ну к полету готовы! Какая же штука крутая!» — похвасталась певица.

«Готовимся к путешествию далеко-далеко!!!! Иван готов», — добавила она.

Поклонники были очарованы пятимесячным малышом. Он спокойно сидела в специальном рюкзаке. Артистка намекнула, что скоро окажется на море, а для ребенка эта поездка будет первой. «Наталья, какой вы теплый и душевный человек! Малыш сладкий такой», «Ох, крутышки! Мы на майские собираемся, но не очень далеко», «Какой карапуз классный», «Не маленький он для перелета?», «Классные», — прокомментировали пост подписчики.

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