«Красивое невозможно»: Наталья Подольская отметилась в шелковом платье за 243 тысячи рублей

Наталья Подольская всегда обладала стройной фигурой. В прошлом году она стала мамой во второй раз. Теперь с мужем Владимиром Пресняковым певица воспитывает сыновей: пятилетнего Артемия и пятимесячного Ивана. Девушка была рада тому, что вновь наслаждается материнством. Однако она переживала из-за веса. Но артистке удалось быстро вернуться в форму. После этого она вернулась не только на сцену, но также стала участвовать в телевизионных шоу и модных фотосессиях.

На днях Наталья намекнула, что скоро отправится отдыхать с семьей. Однако 19 апреля она отправилась на фотосессию для глянцевого издания. Один из образов приглянулся певице. Она нарядилась в платье из шелка. Наряд выглядел, словно юбку плиссе пудрового цвета сочетали с большим платком в виде блузки. Наряд открывал плечи и руки артистки. Подольская сочетала романтичное платье с ботинками на массивной подошве.

«Ребята! На мне платье за 243 тысячи рублей. Красивое невозможно, но 243 тысячи рублей, — похвасталась звезда и призналась с иронией: — Ушла плакать».

Жена Преснякова покрасовалась в своем наряде перед камерой. Поклонники отметили, что ей идет такой необычный образ. Наряд подчеркнул ее талию. «Классное платье», «Вы можете себе позволить», «Вам очень идет», «Проще такое сшить», «Вам к лицу», «Не плачьте, позвоните мужу», «Я бы тоже примерила», «Крутое, я согласна с вами», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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