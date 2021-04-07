«Ужинаем по 40 минут с бубнами»: Подольская засняла крохотного сына в комбинезоне с воротником «Клодин»

Артистка призналась, что ей становится все проще, так как малыш учится есть прикорм.

Наталья Подольская рассказывала, что не может жить без работы. Однако прошлой осенью девушка стала мамой во второй раз. Теперь она воспитывает не только пятилетнего Артемия, но и кроху-сына Ивана, которому только пять месяцев. Если сначала певица пыталась совмещать работу и материнство, то потом сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя семье. Однако не так давно артистка возобновила выступления и теперь активно снимается в разных проектах.

За последние недели Наталья успела отметиться на светских раутах и премиях. Ей не часто удается побыть дома. Однако если у нее выходной, то певица даже помогает няне. Артистке нравится ухаживать за грудничковым ребенком. Порой участвует в домашних делах и Владимир Пресняков. 7 апреля Подольская поделилась трогательным видео, на котором зацеловывает сына. Мальчик лежал на столе в синем комбинезоне с воротником «Клодин». Певица показала его лицо в профиль. Она его целовала, а мальчик звонко смеялся.

«Мы с Ванечкой уже вовсю осваиваем прикорм! Начали с овощей (кабачок и брокколи), продолжили фруктами (яблоко, груша), теперь каши…. Утром человеческая каша (гречка) из ложечки идет отлично! А вот вечером из бутылочки (начали рис) идет сложнее. Ужинаем по 40 минут с бубнами», — рассказала звезда.

Она отметила, что теперь ей легче планировать отлучки из дома. Поклонников умилило нежное видел. Другие одарили певицу комплиментами и назвали хорошей мамой. «Такой же сладкий», «Божечки, какая же он сладость, ангелочек хорошенький, уже пытается что-то агукать, растите здоровенькими и счастливыми!», «Я свою также нацеловывал, дети балдеют от удовольствия», «Улыбается, милаш», — прокомментировали пост подписчики.

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