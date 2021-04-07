«Ужинаем по 40 минут с бубнами»: Подольская засняла крохотного сына в комбинезоне с воротником «Клодин»

Наталья Подольская рассказывала, что не может жить без работы. Однако прошлой осенью девушка стала мамой во второй раз. Теперь она воспитывает не только пятилетнего Артемия, но и кроху-сына Ивана, которому только пять месяцев. Если сначала певица пыталась совмещать работу и материнство, то потом сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя семье. Однако не так давно артистка возобновила выступления и теперь активно снимается в разных проектах.
За последние недели Наталья успела отметиться на светских раутах и премиях. Ей не часто удается побыть дома. Однако если у нее выходной, то певица даже помогает няне. Артистке нравится ухаживать за грудничковым ребенком. Порой участвует в домашних делах и Владимир Пресняков. 7 апреля Подольская поделилась трогательным видео, на котором зацеловывает сына. Мальчик лежал на столе в синем комбинезоне с воротником «Клодин». Певица показала его лицо в профиль. Она его целовала, а мальчик звонко смеялся.
«Мы с Ванечкой уже вовсю осваиваем прикорм! Начали с овощей (кабачок и брокколи), продолжили фруктами (яблоко, груша), теперь каши…. Утром человеческая каша (гречка) из ложечки идет отлично! А вот вечером из бутылочки (начали рис) идет сложнее. Ужинаем по 40 минут с бубнами», — рассказала звезда.
Она отметила, что теперь ей легче планировать отлучки из дома. Поклонников умилило нежное видел. Другие одарили певицу комплиментами и назвали хорошей мамой. «Такой же сладкий», «Божечки, какая же он сладость, ангелочек хорошенький, уже пытается что-то агукать, растите здоровенькими и счастливыми!», «Я свою также нацеловывал, дети балдеют от удовольствия», «Улыбается, милаш», — прокомментировали пост подписчики.