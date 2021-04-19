«Чуть не грохнулась»: Подольская позировала в брючном костюме цвета лазури и массивных ботинках

Наталья Подольская уже много лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица подарила ему двоих наследников. Она воспитывает сына Артемия, а также малыша Ивана, которому всего пять месяцев. Артистка признавалась, что материнство для нее большое счастье. При этом она, как и многие другие женщины, переживала из-за фигуры. Однако ей удалось быстро вернуться в форму. Теперь она с удовольствием примеряет новые образы, в которых красуется на светских раутах.

Также Наталья все чаще участвует в модных фотосессиях. Девушка всегда рада преображениям, поэтому готова примерять самые разные наряды. На этот раз она смогла облачиться в шелковое платье стоимостью четверть миллиона рублей. А вот потом певица уже позировала на стуле в брючном костюме сочного лазурного цвета. На ней был жакет с острыми плечами, который стал популярен этой весной. В таком жакете отметились Кети Топурия и Лера Кудрявцева.

В какой-то момент жена Преснякова едва не упала, но конфузной ситуации ей удалось избежать. Ее наряд дополняли удобные ботинки на массивной подошве.

«Звезда чуть не грохнулась», — шутливо написала она.

К слову, с собой на работу Подольская привела старшего сына, мальчик играл в гримерке, пока ждал маму. После съемки она с радостью обняла мальчика. Добавим, что Артемий занимается музыкой. Ему не раз доводилось позировать с мамой на фотосессиях. Но на этот раз у него было время, чтобы собрать лего. Родители стараются делать все, чтобы у ребенка было счастливое детство.

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