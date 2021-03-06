В модных оттенках: Валерия в пышном платье с сиреневой юбкой из органзы появилась на съемках «Маски»

Валерия всегда любила вести активный образ жизни. Она регулярно ездит на гастроли, снимает клипы и участвует в телепроектах. Певица не боится экспериментов. В этом году у нее случилось радостное событие — ее младший сын Арсений стал папой. Его жена Лиана подарила артистке внучку Селин. Теперь звезда старается чаще видеться с наследником и невесткой. Она с радостью нянчиться с малышкой.

Но с февраля Валерия каждую неделю ездит на съемки шоу «Маска». Она снова стала членом жюри и пытается отгадать, кто скрывается под объемными костюмами животных, овощей и игрушек. В одной из прошлых передач певица не смогла распознать в наряде Ананаса своего мужа Иосифа Пригожина. Теперь артистке еще интереснее угадывать с коллегами персонажей в шоу. При этом каждый раз она наряжается в разные образы.

На очередных съемках Валерия появилась в очень ярком весеннем наряде. Она покрасовалась в платье с канареечном корсетом-бантом и пышной сиреневой юбкой из органзы. Женщина сделала гладкую укладку и макияж в тон образу. Она затмила своих коллег в этот вечер. К слову, синий, желтый, а также розовый — модные оттенки этой весны.

«С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый. Не буду забегать вперед, но скажу: такое на нашем проекте случилось впервые», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой 52-летней Валерии. Ее лук сразил фанатов. «Как все захватывает дух и внимание! Боже, какая интрига», «Все кто в жюри стильные, красивые и веселые. Обожаю вас», «Мне наоборот очень понравилось платье! Какие мы все разные», «Валерия, платье шикарное», «Как всегда очаровательна и неповторима», «Вы восторженно красивы», — прокомментировали пост подписчики.

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