Леди в алом: Валерия в костюме с блестящими лацканами и с модным ободком пришла на съемки

Певица в женственном образе предстала на музыкальном проекте. Она случайно оделась в одной цветовой гамме с Филиппом Киркоровым.

Валерия уже в скором времени отметит день рождения. В апреле певице исполнится 53 года. Примечательно, что жена Иосифа Пригожина выглядит гораздо моложе своих лет и может похвастаться подтянутой фигурой. Более того, она не боится экспериментировать с имиджем и стилем. Артистка появляется на сцене в коротких платьях, носит ботфорты на шпильке и примеряет молодежные луки.

Новой площадкой, где Валерия с радостью воплощает самые смелые образы в жизнь, стало шоу «Маска». Вот уже второй сезон артистка сидит в кресле жюри и пытается отгадать, кто прячется за костюмами животных, овощей и игрушек. Сама певица с радостью облачается то в платья, то в трендовые костюмы. Накануне артистка появилась на очередных съемках в ярком брючном костюме алого цвета с блестящими лацканами. Образ дополнял ободок с драпировкой.

На этот раз она случайно оделась в одной гамме с Филиппом Киркоровым. Поп-король отечественной эстрады приготовил для коллег подарки — необычные пригласительные в виде сладостей. Валерия с радостью раскрошила молоточком шоколадные губы и узнала, когда и где состоится презентация. Вслед за ней этот трюк проделали Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

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