Невестка Валерии в твидовом пальто поцеловала крохотную дочку, укутанную в плед-конверт

Лиана Шульгина увиделась со своей свекровью, а потом провела день с сестрой.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии. Он уже давно живет самостоятельно занимается бизнесом. 22-летний парень уже имеет свое жилье в Москве, снимает офис в «Москва Сити» и ездит на Maybach стоимостью 10 миллионов рублей. В прошлом году он женился на своей избраннице Лиане. Более того, на их роскошной свадьбе гуляли «сливки» российского шоу-бизнеса. А спустя полгода у пары родилась дочка Селин.

Это первая внучка Валерии. Артистка сначала была против того, чтобы ее называли бабушкой. Теперь она почти каждую неделю видится с сыном, невесткой и малышкой Селин. Певица признавалась, что питает к крохе особую любовь. Так 27 февраля она устроила семейный завтрак в ресторане, где смогла понянчиться с ребенком. Позже Арсений отправился с женой и малышкой домой. Им компанию составила сестра Лианы Марьяна.

Невестка Валерии была облачена в твидовое пальто. Она держала на руках дочку, укутанную в белоснежный плед-конверт. Девушка нежно поцеловала малышку. К слову, лицо ребенка родители пока скрывают.

А вот вечером Лиана отдыха с сестрой. Она дала родственнице понянчиться с племянницей. Жена Арсения любит наряжать наследницу. она постоянно покупает ей обновки. К слову, девушка быстро вернулась в форму после родов. Она следит за трендами и облачается в наряды люксовых брендов.

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