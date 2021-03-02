«Какой-то неинтересный»: Валерия обещала Пригожину выгнать Ананаса из «Маски» и сдержала слово

Продюсер Иосиф Пригожин, который на шоу «Маска» оказался Ананасом, заявил, что именно продюсеры «выдали» ему такой костюм. Причем в домашних разговорах его жена, член жюри певица Валерия, говорила мужу, что этот персонаж ей не понравился.

«Был один интересный момент, когда мы с Валерией сидели с внучкой дома и смотрели первый выпуск «Маски». И Лера сказала: «Этот Ананас какой-то неинтересный», надо, мол, с ним попрощаться». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, ему было приятно такое слушать от жены. Все-таки Пригожин еще до конца не оправился от коронавируса и выступать в тяжелом душном наряде было для него непросто. В тот момент, как сказал Иосиф Пригожин, он представлял себя в каком-то фильме, когда человек находится где-то на другой планете и всех сверху видит, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что второй сезон шоу «Маска» с успехом идет на канале НТВ. У проекта огромная армия поклонников. Победителем первого проекта стал музыкант Анатолий Цой, который «прятался» за костюмом Льва.

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