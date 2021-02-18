«Даже не плакали»: Арсений Шульгин запечатлел маленькую дочку в белоснежном комбинезоне в больнице

Певица Валерия в свои 52 года может похвастаться моложавой внешностью. Она не скрывает, что много работает, чтобы хорошо выглядеть. По этой причине артистка просила, чтобы ее не называли бабушкой, когда узнала о скором пополнении. В прошлом году ее младший сын Арсений Шульгин женился на своей избраннице Лиане. Уже через несколько месяцев они сообщили, что ждут ребенка. Внучка певицы Селин родилась прямо в новогоднюю ночь.

За прошедшее время Арсений успел почувствовать себя настоящим папой. Он играет с малышкой, когда приходит с работы, и посвящает ей выходные. При этом супругам приходится сложно, так как ребенок не дает им спать. Молодой бизнесмен даже перебрался на диван, чтобы набираться сил перед работой. Недавно Валерия гостила у них и держала на руках внучку. А 18 февраля Шульгин с женой повез дочку в больницу.

«Едем с малышкой на плановое УЗИ», — пояснил он.

Парень запечатлел жену в машине, которая трепетно держала на руках Селин. Лиана любит наряжать наследницу, поэтому кроха была одета во все белое — от ползунков, до комбинезона с пледом. По всей видимости, осмотр прошел удачно. Вскоре Шульгин поделился кадром из кабинета врача.

«Мы молодцы, даже не плакали», — похвастался он.

Невестка Валерии была облачена в джинсы и фирменный джемпер. Она сама одевала и раздевала дочку. К слову, это одна из первых поездок для ребенка за последние недели, так как обычно родители гуляют с ней недалеко от дома.

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