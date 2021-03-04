Красотка вышла в свет: Нюша в прозрачном корсете не смогла скрыть изящную фигуру

Певица отправилась на вечеринку в Dream Team. Она выбрала дерзкий образ для появления на публике.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, не перестает радовать поклонников яркими образами. Певица успела выйти замуж за Игоря Сивова и стать мамой дочки Симбы. Но семейная жизнь не мешает ее творчеству. В свои 30 лет девушка по-прежнему полна энергии и готова дать фору молодым исполнителям. Артистка недавно отдохнула на Мальдивах, а потом увиделась с подругами в Дубае. Теперь она вновь находится в Москве и не пропускает громких событий.

На днях Нюша отметилась на пре-пати «Жары». Девушка на ковровой дорожке предстала в платье-жакете и брюках в сетку. Она решила сделать акцент на загорелые ноги, сразив публику.

А вот 4 марта большая часть артистов собралась в кабаре, где устроил презентацию Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады представил девушку по имени Наталья Гордиенко, которая поедет на «Евровидение» от Молдовы в этом году. Однако Нюша пропустила это событие. Она приехала в дом тиктокеров Dream Team на вечеринку в честь дня рождения этого «дома».

На этот раз певица появилась на публике в сверкающем костюме. Брюки по фигуре и жакет с длинными рукавами дополнил прозрачный корсет. Пикантный наряд подчеркнул изящную фигуру девушки и ее декольте. Она также сделала высокий хвост и броский макияж. Нюша затмила гостей и стала одной из главный гостей вечеринки.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится молодая мама. «Самая красивая», «Ваууу…. Нюша, наряд сногсшибательный», «Роскошная Нюшенька!!! Как всегда, идеальная!!», «Недостижимо красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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