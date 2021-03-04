Ани Лорак в белоснежном костюме оверсайз вместе с подросшей дочкой появилась на публике

Певица поддержала Филиппа Киркорова, который устроил грандиозную презентацию песни Натальи Гордиенко, с которой девушка поедет на «Евровидение» от Молдовы.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она в свои 42 года может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Артистка почти не изменилась с тех пор, как ездила на «Евровидение» с треком Shady Lady. Тогда ее поддержал Филипп Киркоров. Они так подружились, что певец стал называть девушку своей сестрой и стал крестным папой для ее дочки Софии. Спустя годы они остаются хорошими друзьями.

В этом году светская жизнь вернулась в прежнее русло. С наступлением весны Киркоров организовал масштабную презентацию песни Натальи Гордиенко, которая на этот раз поедет на «Евровидение» от Молдовы. Многие селебрити пришли поддержать короля отечественной эстрады и его протеже. Лорак тоже не пропустила это событие. Она появилась на вечеринке с девятилетней дочкой. Певица облачилась в белоснежный брючный костюм оверсайз.

Свою наследницу артистка облачила в пышное черное платье. Она обнялась с Филиппом Бедросовичем и сказала напутственные слова Наталье.

Хозяин вечера поднялся на сцену и произнес длинную речь, вспомнив всех, кто ему дорог. Он также отправил воздушный поцелуй Лорак и одарил ее комплиментами. Также пришли на мероприятие: Лариса Долина, Юлия Савичева, Регина Тодоренко, Татьяна Навка, Григорий Лепс, Анатолий Цой, Дмитрий Колдун и многие другие известные персоны.

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