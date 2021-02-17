«Скрыла изъяны»: Нюша в трендовом бикини с высокой посадкой сексуально нырнула в бассейн

Анна Шурочки, более известная как Нюша, является одной из самых популярных певиц на отечественной эстраде. Поклонники удивляются тому, что за минувшие годы она почти не изменилась. Девушка по-прежнему любит носить мини-шорты, устраивать зажигательные танцы и экспериментировать с имиджем. При этом она состоит в браке с Игорем Сивовым и воспитывает двухлетнюю дочку Симбу.

Вот уже месяц Нюша отдыхает с семьей на Мальдивах. Она старается больше загорать и наслаждаться красивыми видами. Певица не упускает возможности повеселиться. С ней на острова приехали подруги, которые с радостью составляют ей компанию на фотосессиях. А накануне артистка решила снять видео, как веселится у побережья. Она предстала в небесном купальнике. Трендовое бикини с завышенными трусиками, скрывает недостатки фигуры и делает живот более плоским визуально. А лиф с разрезом подчеркнул ее бюст.

Сначала Нюша прыгала, а потом свалилась в бассейн, но сделала это грациозно. Намокнув она стала танцевать прямо в воде размахивая волосами.

Поклонники были впечатлены энергетикой певицы. Многие отметили, что Шурочка находится в отличной форме. Ее модный купальник пришелся по вкусу ее фанатам. К слову, это уже седьмой комплект купальников за отпуск у Нюши. «Какая красивая», «Ушла в отрыв», «Мама на отдыхе», «Такой крутой купальник»,«Трусы как у бабушки. Это модно?», «Мокрая такая», «Скрыла изъяны. Знаем мы эти купальники», «Блеснула бюстом», — прокомментировали пост подписчики.

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