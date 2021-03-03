«Все тело блестит от масла»: Нюша в крошечном белом бикини вольготно позировала на побережье

Анна Шурочки, более известная как Нюша, выросла на глазах поклонников. Девочка-зажигалочка с красивым голосом давно полюбилась публике. Она всегда выступала на сцене в дерзких нарядах от облегающих боди до мини-шорт. Даже после замужества свой стиль певица менять не стала. А когда она была беременна, то продолжала танцевать уже с округлившимся животом. Теперь артистка вернулась в форму и не перестает делится смелыми кадрами.

Недавно Нюша отдохнула с семьей на Мальдивах. Там она почти месяц нежилась на пляже и купалась в лазурной воде. А потом певица приехала в Дубай, где увиделась с Викторией Лопыревой. В Арабских Эмиратах девушка тоже успела принять солнечные ванны. Накануне артистка поделилась снимком, на котором предстала в белом мини-бикини. Она вольготно уселась у фонтана на территории отеля прямо на побережье.

Певица вытянула загорелые ноги и похвасталась плоским животом. Она намазалась маслом для загара, поэтому ее кожа блестела на солнце. Певица в лифе-бандо скрыла пышный бюст. При этом артистка обнажила изящные бедра.

«Какая красота», «Фигура просто бомба», «Все тело блестит от масла», «Да, масло даже в трусиках», «Скромности не хватает!!», «Да, я скучаю по скромной Нюше», «Одни булки в ленте», «Мамочка загорелая, крутяк», — прокомментировали пост подписчики.

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