Нюша в белоснежном платье-жакете и брюках в сетку покрасовалась на ковровой дорожке «Жары»

Нюша после Нового года позволила себе длительный отдых. Около месяца она отдыхала на Мальдивах с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. Певица набиралась сил, загорала и веселилась. Потом она продолжила свой отпуск уже в Дубае, где тоже смогла провести время на пляже. Лишь недавно она вернулась в столицу. Девушка сразу погрузилась в свой привычный график со множеством съемок.

Так как режим самоизоляции давно завершился, а меры безопасности были ослаблены в Москве и других регионах, то весной начались премьеры, светские рауты и презентации. Эмин Агаларов организовал pre-party своего фестиваля «Жара». 3 марта вышла на красную дорожку и Нюша. Она появилась на мероприятии в белоснежном платье-жакете. Более того, стильный образ певица дополнила брюками в сетку, которые выглядели необычно, а босоножки на шпильке прибавили женственности.

Наряд не только подчеркнул загар девушки, но и ее стройные ноги. Нюша сделала броский макияж с бронзовым хайлайтером и темными тенями. Артистка собрала волосы в тугой конский хвост. Она покрасовалась на ковровой дорожке и пообщалась с прессой. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама.

Также посетили вечеринку Artik и Asti, Григорий Лепс, Анатолий Цой и другие известные персоны. А ведущими вечера стали: Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

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