Мама выбралась из дома: Кети Топурия отметилась в молочной дубленке, как у Ольги Бузовой

Кети Топурия еще несколько лет назад переживала расставание с рэпером Гуфом. А теперь она снова вышла замуж и родила второго ребенка. Вот уже два года певица счастлива с дипломатом Львом Деньговым. Они живут в просторном особняке. У артистки подрастает дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. А в январе она снова стала мамой, подарив нынешнему мужу сына Адама.

Солистка группы «А’Студио» не скрывала, что мечтает о большой семье. Ради материнства она взяла паузу и уже несколько месяцев не выступала на публике. Девушка нянчится с крохотным сыном и не так давно даже устроила для него первую фотосессию. Порой Деньгов водит ее в рестораны, чтобы певица могла развеяться. А 1 марта Топурия не усидела дома и отправилась на улицу. Она запечатлела себя в автомобиле.

Девушка предстала в розовой толстовке и молочной дубленке с плюшевым мехом. Этой зимой также поддержала тренд на дубленки Ольга Бузова. Телеведущая хвасталась дорогостоящей обновкой перед поклонниками. А вот Кети просто подурачилась на камеру и спела, радуясь приходу весны. При этом звезда улыбалась и пританцовывала.

Отметим, что для поклонников Топурия давно стала иконой стиля. Она всегда следит за трендами и не боится носить броские наряды. Свою вторую беременность она ловко скрывала, облачаясь в платья свободного кроя. Теперь девушка предпочитает наряжаться, чтобы погулять с сыном. Не так давно она покрасовалась в шубе с мехом куницы.

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