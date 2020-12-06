«Невероятно практичная»: Пугачева, Топурия, Бузова и другие звезды выбрали стильные дубленки

Модный эксперт Лариса Тимиряева рассказала порталу Teleprogramma.pro, чем заменить пуховики и куртки на примере всеми узнаваемых звезд.

Вслед за теплой осенью пришла зима. Во многих регионах России выпал снег и начались заморозки. В этом году многие только обрадовались наступлению холодов и приближению Нового года. Модницам пришлось утеплиться. Одни купили шубы, как Ксения Бородина, а другие достали пуховики.

Однако трендом этого сезона многие стилисты называют дубленки. О том, какой фасон выбрать и как носить самую актуальную вещь этой зимы рассказала читателям портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Самая модная тенденция настоящего времени — объем. Следовательно самая модная верхняя одежда наступившей осени и предстоящей зимы имеет свободный крой и фасон оверсайз. С наступлением холодного осенне-зимнего сезона 2020 — 2021, громко заявили о себе дубленки. И это неудивительно. После того, как натуральные меховые роскошные шубы убрали с модного пьедестала, заменив их искусственным мехом», — отметила эксперт.

Алла Пугачева

По словам Ларисы, модный фасон оверсайз выбрала Алла Пугачева. Фотограф Примадонны Роман Родин поделился снимком, на котором певица в розовой дубленке позировала в Кремлевском дворце.

«Именно дубленки стали им отличной альтернативой, ведь они более статусные чем пуховики, тем более в моде как искусственные, так и натуральные модели. А в морозы ничто так не согреет как натуральный мех. А что поможет создать дорогой статусный образ, если роскошная шуба не в моде? Ответ очевиден — роскошная дубленка белого цвета, ведь белый — это цвет статуса и престижа. Поэтому хитом холодного сезона стала именно белая дубленка во всех ее оттенках», — отметила Тимиряева.

Анастасия Решетова

Именно оттенок сливок выбрала Анастасия Решетова. Бывшая возлюбленная Тимати обладает стройной фигурой, поэтому любит носить ботфорты. Их она подобрала в тон дубленке.

«А если белая дубленка еще и мехом наружу, то полная ассоциация с белой шубой, что делает образ еще дороже», — добавила эксперт.

Ольга Бузова

Похожую дубленку носит и Ольга Бузова. Телеведущей этот наряд с плюшевым мехом Nicole Benisti подарил возлюбленный Давид Манукян. Дубленка стоимостью 280 тысяч рублей пришла девушке по вкусу.

Кети Топурия

Настоящей модницей является Кети Топурия. Певица любит носить женственные наряды. При этом она отмечает, что выбирает не то что модно, а то, что ей идет. В ее гардеробной тоже появилась дубленка молочного оттенка.

«Самым востребованным и популярным фасоном у автоледи стали дубленки укороченной модели до середины бедра, напоминающие косуху. Такая дубленка удобна и динамична, а диагональные линии в застежке, острые углы воротника позволяют создавать гармоничные образы в сочетании с солнечными очками, ведь за рулем они очень часто, просто необходимы. Отличный пример образ Кети Топурии», — поделилась Лариса.

Ани Лорак

Ани Лорак в 42 года обладает стройной фигурой. Она любит носить модные образы и часто составляет монохромные луки. Свою черную дубленку певица сочетала с толстовкой и лосинами.

«Тренд на объемы сделала невероятно модной дубленку фасона авиатор размера оверсайз, как бы с мужского плеча. В такой дубленке оттеняется хрупкость и женственность, особенно в streetstyle-образах. Ее можно сочетать с повседневными джинсами и кожаными брюками, с нежным платьем, создавая контраст, главное сочетайте с объемной или даже грубой обувью, высокими сапогами, ботильонами, но чтобы обувь держала форму и была на устойчивой подошве. Советую присмотреться к такой дубленке с глянцевой фактурой, которая смотрится как кожаная, что придает ей брутальность, но на самом деле — это обливная дубленка. Просто невероятно практичная вещь, которая защитит даже если внезапно пошел дождь, в мокрый снег, при этом не потеряет свою презентабельность. А как эффектно такая дубленка комплектуется в модный black total look», — пояснила Тимиряева.

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь в свое время участвовала в «Доме-2», а теперь живет в Турции, но часто бывает в Москве. Она любит носит женственные наряды. Девушка выбрала дубленку светло-серого оттенка с меховыми вставками.

«Мода на укороченные жакеты не осталась в теплом весенне-летнем сезоне и пришла в холодный сезон в укороченной модели дубленки. Ее еще называют дубленкой-кропом от сходства с кроп-топом. Этот укороченный фасон дубленки может визуально удлинить ноги, но требует поясную одежду только с высокой посадкой. Эффект длинных ног получится и при сочетании такой дубленки с платьем, особенно длины миди или макси», — отметила эксперт.

«Удлиненные модели дубленок тоже никуда из моды не ушли. Они в моде как в форме оверсайз, так и в более женственном варианте с ремнем», — отметила Тимиряева. «Немаловажная деталь в модной дубленке — объемный воротник. Он должен быть акцентным и привлекать к себе внимание. И чем он больше, тем лучше», — добавила она.

Елена Летучая

Елена Летучая любит носить лаконичные наряды. Однако в одной из своих поездок телеведущая примерила необычную длинную дубленку. Ее образ очень понравился поклонникам.

«Современные дубленки вообще богаты на декоративные элементы. Их украшают меховой отделкой, накладными карманами, кожаными ремнями, бахромой, аппликацией, они могут содержать в себе одновременно несколько цветов и несколько фактур. Настоящим ноу-хау стали фантазийные дубленки как у Лены Летучей. Дубленка в русском стиле с объемной меховой аппликации в виде цветов и бахромой, которая создает эффект накинутой на плечи шали. Не дубленка, а произведение искусства. В такой дубленке вы всегда окажетесь в центре внимания, и продемонстрируете свой статус», — рассказала Лариса.

«Дизайнеры не стали ограничиваться только натуральными цветами дубленок, поэтому модными хитами стали белый и черный, а из цветных особенно популярные: синие, лиловые, терракотовые и оливковые оттенки», — добавила Тимиярева.

Юлия Меньшова

Так, Юлия Меньшова во время одного из своих путешествий позировала в дубленке с бирюзовым цветом, а вот мех был сливочного оттенка. Образ смотрелся броско и стильно.

«Все новое — это хорошо забытое старое. И если у вас в гардеробе уже имеется дубленка вы можете носить ее создавая образы в свете модных тенденций 2020 — 2021 года. В современной моде создается ощущение, что ничего особо не меняется. Это потому, что меняются не столько вещи, сколько стили, в которые эти вещи комплектуются. Так что, меняя манеру комплектации, добавляя модные аксессуары, смело создавайте новые образы с имеющими уже вещами», — дала совет эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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