«Трогательные моменты малыша»: Кети Топурия устроила новорожденному сыну первую фотосессию

Кети Топурия признавалась, что мечтает о большой семьей. Она намерена стать многодетной мамой и постепенно идет к своей цели. От первого брака с Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия. Пятилетняя малышка очень обрадовалась, когда в минувшем году узнала, что у нее скоро появится братик. Солистка группы «А’Студио» уже около двух лет строит отношения с Львом Деньговым. Они сыграли свадьбу в ноябре, когда артистка уже ждала ребенка.

Примечательно, что Кети сначала скрывала округлившийся живот, а потом стала его подчеркивать нарядами. Она родила сына в элитной клинике 21 января. Вскоре после этого муж забрал ее домой вместе с крохой, который получил имя Адам. Уже скоро ему исполнится один месяц. К этой дате Топурия решила устроить наследнику первую фотосессию. Она обратилась к специалистам, которые облачили его в пеленки и коконы, чтобы получились красивые кадры. Во время уникального события певица сняла все на видео.

«Мы сделали Адаму фотосессию newborn. Я переживала, будет ли малышу комфортно, в таком нежном возрасте не просто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты малыша. Девочки — профессионалы своего дела и легко организовали процесс, приятный для всех, бережно и трепетно обращались с Адамом, и всем нам было спокойно и приятно в их компании», — поделилась звезд.

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