«Трепетно»: Кети Топурия в льняной сорочке запечатлелась с дочкой и новорожденным сыном

Кети Топурия в прошлом году часто носила наряды свободного кроя. Певицу подозревали в беременности, так как она прятала фигуру. Но о своем интересном положении она объявила только осенью, а вскоре девушка сыграла свадьбу с бойфрендом львом Деньговым, чтобы ребенок родился в полноценной семье. И 21 января в одной из столичных клиник у солистки группы «А’Студио» появился сын, которого она назвала Адам.

Отметим, что у Кети есть пятилетняя дочка Оливия от первого брака. Она ждала появления братика на свет. Теперь у них дома есть детская кроватка с балдахином. Певица получает подарки для новорожденного малыша от друзей. А за несколько дней до того, как крохе исполнится месяц, артистка организовала для него фотосессию newborn. Профессионалы укутывали его в пеленки, коконы и красиво укладывали перед камерой.

Сама Топурия в льняной сорочке тоже позировала с малышом. Она держала его на руках и будто передавала дочке, нарядившейся в пышное платье. На другом фото певица показала крохотные ножки наследника.

«Я переживала, будет ли малышу комфортно, в таком нежном возрасте не просто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты малыша. Девочки из Babybar.moscow профессионалы своего дела и легко организовали процесс приятный для всех, бережно и трепетно обращались с Адамом», — поделилась звезда.

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