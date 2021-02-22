Трендовый монохром: Кети Топурия примерила широкие джинсы и молочный пуховик оверсайз

Кети Топурия уже много лет выступает в составе группы «А’Студио». Девушка полюбилась публике своей необычной манерой исполнения песен и приятным тембром голоса. А многие поклонники также следят за образами певицы. Она признавалась, что не следит за трендами и просто носит то, что ей нравится. При этом ей зачастую удается подбирать актуальные образы. Всего месяц назад она стала мамой во второй раз, но это не мешает ей выглядеть стильно.

На днях Кети отметила первую важную дату. Сыну Адаму исполнился один месяц. Пока она скрывает лицо мальчика, но зато девушка хвасталась его колыбелькой с балдахином. Певица старается все время быть рядом с ним и дочкой Оливией от первого брака. Но порой муж Лев Деньгов водит избранницу в рестораны или устраивает прогулки. Похоже, что перед очередной прогулкой Топурия решила похвастаться обновками.

Она позировала в белых широких джинсах и пуховик оверсайз в тон со вставками из денима. Певица еще не вернулась в форму после родов, поэтому объемный наряд скрыл все изъяны фигуры. Более того, Кети выдержала стиль total white, поддержав тренд на монохром.

Примечательно, что Топурия была без макияжа. Она покрасовалась в обновках перед камерой. «Всегда безупречная», «Мне так нравится цвет яичной скорлупы», «Очень крутой лук», «Наша стильная мамочка», «Очень классно смотрится», «Пуховик крутой», «Красоточка», — прокомментировали пост подписчики.

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