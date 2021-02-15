Юлия Барановская в черном платье оверсайз предстала с Эмином Агаларовым на вечеринке

Юлия Барановская в прошлом году отметила 35-летие. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина не перестает восхищать поклонников своей силой воли. Она растит троих детей: Артема, Яну и Арсения. При этом девушка смогла построить карьеру на телевидении и теперь ведет несколько передач. Ко всему прочему, бывшая избранница футболиста дружит со многими именитыми персонами и не забывает следить за своей внешностью.

Еще недавно Юлия путешествовала с наследниками по Кольскому полуострову Теперь она вернулась в Москву и снова влилась в светскую жизнь. Сначала девушка устроила дома праздник по случаю китайского Нового года. А 4 февраля она отправилась на вечеринку к Ирине Дубцовой, которая решила с размахом отметить 39-летие. Для такого случая Барановская облачилась в черное трикотажное платье оверсайз с высоким воротом.

Как оказалось, она сидела за одним столиком с Эмином Агаларовым. Они уже давно дружат. Юлия не раз появлялась на фестивале «Жара», который организовывает певец и на других мероприятиях. Более того, их объединяет любовь к детям. У артиста четверо наследников. Один из гостей вечеринки запечатлел, как Юлия наслаждалась компанией Эмина, пробовала изысканные блюда и веселилась.

К слову, хозяйка вечера предстала в силуэтном платье-бюстье. Дубцова старалась общаться со всеми гостями. З астоликами также были замечены Ксения Бородина Ольга Орлова, Гарик Харламов и другие звезды. Кульминацией вечера стал торт в виде сердца. Ирина задула свечи и загадала желание.

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