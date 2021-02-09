Ирина Дубцова вслед за Лерой Кудрявцева облачилась в леопардовый пуховик в неоновом цвете

Ирина Дубцова прославилась еще во времена, когда шло шоу «Фабрика звезд». Девушка обладает не только вокальными данными, но и эффектной внешность. Певица воспитывает сына Артема, которому уже 14 лет. Парень перерос маму и часто сопровождает ее на светких раутах и в поездках. Стоит отметить, что и сама девушка в 38 лет может похвастаться моложавым видом. А не так давно она похудела, о чем похвасталась Полине Гагариной.

Обычно Ирина старается одеваться максимально женственно. Уже ни первый год она находится в поисках жениха. Ее можно увидеть в вечерних платьях и лаконичных костюмах. А так как недавно в Москве наступили сильные морозы, артистка решила утеплиться. Она отправилась в магазин, где стала примерять пуховики. Дубцова сначала примерила длинный пуховик розового цвета, а потом предпочла надеть куртку с леопардовым принтом в неоновом оттенке.

«Муки выбора», — посетовала она.

Примечательно, что точно такой же пуховик есть у Леры Кудрявцевой. Телеведущая часто выгуливала его зимой. По всей видимости, вкусы у девушек совпали. А поклонники предложили певице выбрать розовый пуховик, чтобы выделиться. Напомним, что в этом сезоне анималистичные принты на пике моды. Все больше звезд выбирают образы с расцветками под зебру, леопарда и даже жирафа.

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