Юлия Барановская в серебристом мини-платье с бахромой предстала на красной дорожке «Жары»

Телеведущая привела на гала-концерте в Vegas City Hall «Жара KIDS FEST» своего старшего сына. Артемий уже перерос свою маму.

Юлия Барановская уже давно стала для многих россиян примером сильной женщины. После расставания с Андреем Аршавиным она сама стала воспитывать троих детей. Более того, девушка построила карьеру на телевидении. Она признавалась, что просто прошла кастинг. И вот теперь Юлия дружит со многими именитыми людьми. Близко она общается и с Эмином Агаларовым — бизнесменом и певцом.

Именно он организовывает фестиваль «Жара». В прошлом году музыкальное мероприятие было сложно провести из-за пандемии коронавируса. Однако в этом году Эмин надеется, что фестиваль состоится. 2 февраля прошел гала-концерт в Vegas City Hall «Жара KIDS FEST». Юные артисты боролись за право выступать на основном фестивале в Баку. Барановская сначала предстала в полупрозрачном платье с блестками.

А вот на ковровой дорожке телеведущая появилась в серебристом мини-платье с бахромой и глубоким вырезом. Наряд дополнили туфли-лодочки в тон. Юлия собрала волосы в пучок и дополнила образ винной помадой и крупными сережками. Вместе с ней пришел старший сын Артем. 15-летний парень в костюме сопровождал маму. Он перерос ее почти на голову.

Барановская не только пообщалась с гостями, но и смогла потанцевать. Она частая гостья таких мероприятий. Поклонники восхитились красотой девушки. Ее эффектный наряд произвел на всех большое впечатление.

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