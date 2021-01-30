«Какая сладкая»: Эмин Агаларов запечатлел двухлетнюю дочку в розовых джинсах на шоппинге

Эмин Агаларов редко появляется на публике в последнее время. Он решил устроить себе отпуск в Дубае. Этот курорт стал пользоваться особой популярностью этой зимой у звезд. Сначала бывшая возлюбленная бизнесмена Алена Гаврилова увезла их дочку Афину на Мальдивы. А потом неожиданно девушка приехала к артисту в Арабские Эмираты. Там Эмин смог провести время с двухлетней наследницей.

Недавно он делился кадрами, на которых гулял по пляжу с малышкой. Агаларов давно доказал, что он заботливый папа. Малышку он часто носит на руках. А вот очередной выходной певец провел с наследницей. Он отвел ее на шоппинг. В соцсети артист опубликовал фото, сделанное в одном из бутиков. Эмин сидел в кресле и наблюдал за Афиной. Девочка в розовых джинсах, белой футболке и серебристых кедах красовалась у зеркала.

«Chilling», — написал бизнесмен.

Поклонники восхитились нежным фото. Даже певица Глюкоза отреагировала на пост. «Какая сладкая», — заявила она. «Копия папа», «Это ваша копия», «Какая сладкая, хорошенькая малышка», «Афиночка — такая красивая девочка!», «Такая прелестная», «Ангелочек», «Вы идеальный папа», «Это настоящее счастье», «Красивая невозможно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Агаларова также есть еще трое детей от первого брака.

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