«В гостях у сказки»: Барановская в объемной шубе дымчатого цвета оказалась в заснеженном лесу

Юлия Барановская для многих стала примером сильной женщины, когда осталась одна с тремя детьми. Андрей Аршавин бросил гражданскую жену и даже не помогает ей воспитывать наследников. Девушка уже несколько лет совмещает карьеру и материнство. Она ведет несколько передач на телевидении, а также часто становится ведущей разных премий и концертов. А вот свободное время многодетная мама посвящает детям.

Ранее Юлия признавалась, что обожает путешествовать, но отпуск ей кажется скучным без наследников. Поэтому Артем, Яна и Арсений всегда ездят с мамой не только за границу, но и в разные уголки нашей страны. Недавно телеведущая приехала в Териберку, где увидела море в снегу. А накануне Барановская отправилась гулять по заснеженному лесу. Она даже залезла в сугроб и опрокинула на себя снег с дерева.

Девушка предстала в белоснежном комбинезоне, молочных сапогах и объемной шубе дымчатого цвета. Меховая шапка дополнила ее монохромный образ.

«В гостях у настоящей зимней сказки. Кольский полуостров в сердце навсегда! Это любовь с первого взгляда», — заявила телеведущая.

Поклонники поразились тому, где оказалась Юлия. Многие пришли в восторг от ее зимнего аутфита. «Красиво невероятно!», «Снегурочка», «Супер, зимняя сказка», «Ух ты, как здорово!», «Просто невероятная», «Как вам идут такие пейзажи», «Такая загорелая и вся в белом — крутотень», «Юлия, образ прекрасный», «Какая вы плюшевая», — прокомментировали пост подписчики.

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