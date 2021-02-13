Марина Юдашкина в приталенном платье миди и бархатных сапогах увиделась с Максимом Галкиным

Марина Юдашкина уже больше 30 лет является женой и главной опорой Валентина Юдашкина. Модельер продолжает создавать новые коллекции нарядов. При этом он редко выходит в свет. Не так давно влюбленные устроили романтический ужин в ресторане. Примечательно, что жена маэстро любит гулять и видеться с друзьями. Даже Новый год она отметила в замке Аллы Пугачевой. А очередные выходные ей довелось провести в «Останкино».

Как известно, Максим Галкин уже длительное время ведет передачу «Сегодня вечером». На очередных съемках собралось множество звезд. Даже Ольга Бузова успела отметиться в студии. 62-летняя Юдашкина облачилась в черное приталенное платье миди и бархатные сапоги. Она подчеркнула талию с помощью тонкого пояса. Бизнесвумен распустила волосы и сделала неброский макияж. Она увиделась не только с Галкиным, а также с Татьяной Васильевой, Ириной Безруковой и Викторией Боней.

«На съемке программы 1-й канал „Сегодня вечером“ с Максимом Галкиным», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Валентина Юдашкина. Многие отметили, что она может дать фору даже более молодым знаменитостям. «Вы шикарны как всегда, Голливуд отдыхает», «Вы превосходны, Марина, как всегда. Элегантна, сдержана, но при этом шикарная», «Васильева, какая роскошная женщина», «Просто цветник», «Приятный вечер у вас получился», — прокомментировали пост подписчики.

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