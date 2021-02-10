«Невозможно выбрать»: Боня купила три пары трендовых туфель Gianvito Rossi вслед за Бузовой

Телеведущая отправилась на шопинг в Москве. Она не смогла покинуть бутик без обновок.

Виктория Боня уже длительное время живет за границей. В прошлом году она поселилась в апартаментах в Монако с видом на побережье. Девушка выделили целую комнату для своих нарядов. Она не скрывает, что любит делать покупки. Бывшая участница «Дома-2» имеет несколько источников доходов. Она признавалась, что только марафоны красоты ей приносят сотни тысяч рублей в месяц. Недавно светская львица приехала в Москвы, чтобы привести себя в порядок.

На днях Боня нарастила волосы и сделала модный маникюр. Очередной день она посвятила фотосессии, а также успела пройтись по магазинам с подругой Маникой. Телеведущую привлекли туфли фирмы Gianvito Rossi. Недавно несколько туфель этого бренда купила Ольга Бузова перед своим юбилеем. Она признавалась, что обувь дорогая, но очень ей нравится. Виктория тоже была обескуражена.

«Супер! Эти хорошо, я хотела вообще вот такие. Теперь пойди разберись, какие из них оставить, какие взять», — сетовала она.

Девушке приглянулись мюли с прозрачным верхом, а также серебристые босоножки и нюдовые туфли на каблуке. Боня даже попросила совета у поклонников, но ей сразу предложили купить все. Отметим, что цены на эти туфли варьировались от 52 тысяч рублей до 57 тысяч рублей.

«Короче, я тоже так решила и вязала именно все! Потому что они мне все понравились и очень круто сидели! Девочки, это просто бомба! Невозможно выбрать! Шлепки смотрятся отдельно, это вообще другой стиль», — призналась звезда.

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