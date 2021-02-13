«Первая»: Бузова в белоснежном платье-жакете и с челкой-шторкой пришла на съемки к Галкину

Ольга Бузова в этом году отметила юбилей. Свое 35-летие она отпраздновала сначала в кругу родных, а потом девушка закатила вечеринку для друзей. Омрачило мероприятие лишь то, что телеведущая рассталась с Давидом Манукяном. Они были вместе полтора года, но вместо свадьбы все завершилось размолвкой. Пока артистка не готова говорить о случившемся, но о своей боли она спела в новом хите «Грустный трек».

Как и раньше, Ольга старается совершенствовать, когда в ее жизни начинаются трудности. На этот раз она начала с преображения. Девушка нарастила локоны, а также покрасилась в стиле омбре. На днях она устроила фотосессию в женственных нарядах. А 13 февраля телеведущая отправилась на съемки. За кулисами Бузова предстала в белоснежном платье-жакете с прозрачными рукавами и черных ботфортах.

Изюминкой образа стала челка-шторка. Примечательно, что она не стриглась, а просто сделала высокий хвост, уложив кончики нескольких прядей на лицо.

Как позже выяснилось, Ольга приехала в «Останкино», чтобы сняться в передаче «Сегодня вечером». Девушка увиделась с Максимом Галкиным, который ведет проект. Поклонники восхитились новой прической артистки. А также многие отметили, что ей очень идет женственный образ.

«Первая на Первом», — заявила Ольга.

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