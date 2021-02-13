«Берем на заметку!»: Пугачева, Водянова, Стриженова и другие звезды носят платки вместо шапок

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом женственном и уютном аксессуаре сезона на примере звезд шоу-бизнеса.

Среди модных зимних аксессуаров появились не только меховые шапки, картузы и шарфы — но и пуховые платки.

О главном тренде сезона порталу Teleprogramma.pro рассказала модель, блогер и модный эксперт Кира Дихтяр.

«Всевозможные платки, банданы и косынки (что, по сути, одно и то же) уже давно объединяют множество фэшн-икон разных эпох от Одри Хепберн до Рианны. Квадратный обрез ткани, неважно, назовете ли вы его платком или банданой, который обычно имеет монохромный узор, может стать интересным дополнением, а иногда и центральной частью, практически любого повседневного или вечернего образа в зависимости от того, как стилизовать этот аксессуар», — отметила она.

Звездные модницы

«Самый простой и изящный способ носить бандану — сложить ее шириной 2 см и завязать на шее узлом в стиле Грейс Келли. Если складывание вам не нравится, вы можете платок шарф уже прямоугольной формы. Однако, наши звезды, защищаясь от суровых погодных условий, предпочитают носить платки и полноценные шарфы, покрывая ими голову», — поделилась Кира.

Одной из тех, кто этой зимой уже заменил шапку на платок стала Агата Муцениеце. Актриса сочетала его с серебристым пуховиком объемного кроя.

«Агата Муцениеце иронизирует над собой в Инстаграме и делится фото в шарфе, покрывающем голову. Действительно, напоминает Марфушеньку из знаменитой сказки. Возможно, в этом и состоит основной риск, связанный с этим аксессуаром — в нашей культуре косынка традиционно вызывает ассоциации либо с бабушками, либо со сказочными персонажами», — заметила Дихтян.

Также шерстяной платок молочного цвета носит Наталья Водянова. Когда она приехала из Парижа на крайний Север, то достала дубленку и тот самый платок, который раньше носили бабушки. Девушка сделала из него трендовый головной убор.

Светлана Бондарчук, редактор журнала и бывшая жена известного режиссера, не побоялась носить платок в русском стиле с рисунком.

«Именно поэтому мне очень нравится платок Светланы Бондарчук в оренбургском стиле. Бондарчук выглядит в нем роскошно и не дает ни малейшего повода для иронии. Интересно, что на Западе такие модели называют Babushka, а носят многие тренд-сеттеры, включая рэпера Асапа Роки. Радует, что наш традиционный народный промысел обретает новое модное прочтение и еще больше радует, что светские модницы, такие как Светлана, с гордостью такие платки носят», — заметила модель.

Поддержала тренда на стиль «бабушки на лавочке» и Екатерина Стриженов. Телеведущая купила сразу несколько платков. Она с удовольствием их носит на прогулках, а также когда отправляется на работу.

«Свою любовь носить шарфы и платки на голове продемонстрировала Екатерина Стриженова. Интересно смотрятся модели синего и бордового оттенков, прекрасно гармонируют с макияжем. Уверена, что главное в выборе такого аксессуара — это цвет, который будет вам к лицу, так как вы будете его носить непосредственно как обрамление вашего лица.

Добавим, что порой носит платки и Алла Пугачева. Примадонна для многих поклонников давно стала иконой стиля. Она не боится одеваться по-молодежному. Однако акцент артистка всегда делает на женственность.

Эмма Малинина любит наряжаться. Зимой она много путешествовала. К ее стилю шапки не так подходят, как платки. Поэтому этот аксессуар давно полюбился женщине.

«Однако, ее шарф с космонавтами, как и шарф с монограммой Dior у Малининой, не совсем подходит по форме и текстуре ткани для ношения на голове. Похоже, что обе решили покрыть голову шарфами длинной формы, которые подходят только для ношения на шее. Кроме того, такая жесткая ткань не симпатично обрамляет лицо, как шелк или кашемир, а выпирает спереди и смотрится это уже не так уместно», — призналась Кира.

«Перейдем к более современным молодежным вариантам. Ольга Серябкина выбрала платок с классическим принтом «пейсли». Смотрится шикарно и дорого, хоть и не сработает как защита от холода. Берем на заметку к наступлению весны!» — отметила блогер.

«Оксана Федорова выбрала классическую косынку белого цвета и это самый на сегодняшний день трендовый вариант. На подиумах Dior, Gucci и Jacquemus, как и во многих магазинах масс-маркета в новом сезоне были представлены такие модели из хлопка, шелка и даже из кожи. Отличный выбор, но намного менее функциональный, чем шарф или платок, который можно носить множеством разных способов», — добавила она.

Отметим, что для тех, кто любит все современное, стоит обратить внимание на пуховые платки. Они выглядят необычно, стильно и притягивают взгляд. Ведущая тревел-шоу Алина Астровская даже выбрала этот головной убор для роспись в ЗАГСе.

Справка Teleprogramma.pro:

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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