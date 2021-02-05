Элегантно и просто: Юдашкина для похода в музей выбрала total black look с роскошным платком через плечо

Валентин и Марина Юдашкины счастливы в браке более 30 лет. Они воспитали дочь Галину, которая подарила им двух прекрасных внуков, выйдя замуж за Петра Максакова. Сейчас единственная наследница проживает с мужем в Китае и довольно редко навещает родителей – пандемия коронавируса установила свои границы между семьями. Но мама и папа часто общаются с родными онлайн и регулярно показывают, как растут малыши.

Периодически Юдашкины выходят в свет. Недавно они посетили один из известных ресторанов в Москве, устроив романтический ужин. А накануне жена кутюрье отправилась в музей, обрадованная тем, что, наконец, открылись выставочные залы.

Для похода в Новую Третьяковку светская львица выбрала простую, но вечную классику — total black look. Монохромный образ по фигуре подчеркнул достоинства светской львицы. Марина внесла в образ акцент, перекинув яркий шелковый платок через плечо – аутфит сразу же заиграл по-новому.

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