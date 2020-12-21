«Хочется для вас сиять»: Бузова предстала в серебристом пуховике и остроносых сапожках в тон

Девушка выбрала броский образ для появления на «лобном месте». Она отметила, что «Дом-2» продолжит выходить в эфир канала ТНТ до конца 2020 года.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Девушка регулярно появляется на телевизионных передачах и выступает на сцене. С наступлением декабря у нее прибавилось работы.

Она много трудилась и стала одной из финалисток «Ледникового периода». Также девушка сняла новый клип с Давой на песню «Снежинки». Каждый раз для появления на публике телеведущая выбирает современные и женственные наряды.

На днях Ольга увиделась с мамой. Она устроила с ней фотосессию, а потом они побывали на работе у знаменитости. Примечательно, что в декабре стало известно, что реалити-шоу «Дом-2», который шел целых 16 лет, закрывают.

Девушка выразила глубокое сожаление, что ей придется попрощаться с шоу, которое сделала ее звездой. Вскоре прошли съемки финала проекта, но оказалось, что они были не последними.

21 декабря Бузова поделилась кадрами, на которых готовилась к появлению на «лобном месте». Она надела лосины с эффектом мерцания том. Наряд дополнили остроносые сапоги. Также телеведущая ранее эту же обувь сочетала с песочным жакетом, а теперь надела поверх объемный пуховик оверсайз в тон сапожкам с малиновым мехом.

«Иду на „лобное“. Мы выходим на ТНТ до конца этого года, поэтому хочется для вас сиять», — призналась девушка.

Поклонники восхитились броским зимним аутфитом Ольги. При этом многие удивились, что она снова оказалась на съемках «Дома-2». Фанаты уверены, что проект не закроется, а переедет на другой канал. Однако гендиректор телеканала «Пятница» уже опроверг слухи, что телестройка будет у них в эфире. Поэтому остается тайной, что станет с реалити-шоу в 2021 году.

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