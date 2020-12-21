«Тренд сезона»: Ольга Бузова в длинной канареечной шубе покрасовалась с мамой в лифте

Ольга Бузова недавно заявила, что на новый год хочет получить машину в подарок, а также шубу из рыси. Девушка не скрывает, что любит делать покупки и баловать себя люксовыми вещами. Этой зимой у нее в гардеробе появилась дорогостоящая дубленка, которую ей подарил Дава. Также у телеведущей есть пуховик с функцией подогрева и несколько сумок Prada и Bottega Veneta. В последнее время у нее много съемок, поэтом она примеряет пышные и облегающие вечерние платья.

Для очередной прогулки Ольга облачилась в шубу канареечного цвета, которую дополнила сапогами, лосинами и песочным жакетом с поясом. Сначала девушка отметилась в броском наряде в отеле, где сотрудники приготовили ей подарки в виде снежинок для елки. Потом телеведущая увиделась с мамой. Они вместе поучаствовали в фотосессии. Напоследок Бузова покрасовалась в ярком наряде в лифте вместе с родительницей.

«Только что состоялась наша первая совместная фотосессия. Мама у меня просто такая красотка», — призналась звезда

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она похожа на свою маму. Образ телеведущей у фанатов вызвал восторг.

«Какая птичка», «Оля, шуба крутая», «Очень красивая», «Наряд суперский», «Зимняя пташка», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Либо это шуба «чебурашка», либо козлик монгольский. Могу сказать, что шуба-тренд сезона среди верхней одежды. В таком нестандартном, непривычном оттенке смотрится неплохо. Оля создает повседневные образы, как большинство девушек. Ничего пикантного и изюмистого нет. Оля, как Оля», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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