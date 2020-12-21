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Генеральный директор «Пятницы!» прокомментировал новость о переходе «Дома-2» на их канал

Николай Картозия в беседе с Teleprogramma.pro озвучил свою позицию.

Генеральный директор «Пятницы!» прокомментировал новость о переходе «Дома-2» на их канал
ТНТ объявило о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Фото: instagram.com/dom2_tnt/

После того, как руководство ТНТ объявило о закрытии проекта «Дом-2», появились сообщения о том, что реалити-шоу продолжит свое существование, но на другом канале. В частности, сейчас в Интернете на полном серьезе обсуждается версия перехода проекта «Дом-2» в эфир телеканала «Пятница!».

Генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия в беседе с Teleprogramma.pro опроверг эту информацию, давая понять, что он, точно, эту идею не поддержит.

«Дом-2» не переносят на «Пятницу!». Упаси господь», — сказал Николай Картозия Teleprogramma.pro.

Напомним, о том, что проект «Дом-2» закрывается, стало известно в минувшую пятницу, 18 декабря. На эту новость моментально отреагировали ведущие телестройки, ее бывшие и нынешние участники.

Кто-то откровенно радовался закрытию легендарного проекта, а кто-то грустил, заявляя, что уходит целая эпоха телевидения. Стоит отметить, что реалити-шоу просуществовало на экранах больше шестнадцати лет и всегда считалось одним из самых рейтинговых программ на российском телевидении.

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