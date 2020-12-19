«Все ахнули»: Ольга Бузова в латексном костюме упала на льду в полуфинале «Ледникового периода»

Ольга Бузова привыкла достигать новые вершины и доказывать всем, что она умеет многое. В этом году девушка решилась на участие в шоу «Ледниковый период». Ее партнером стал Дмитрий Соловьев — олимпийский чемпион 2014 года. Спортсмену пришлось непросто, так как телеведущая обладает высоким ростом, а для фигурного катания это только усложняет элементы. Паре было очень сложно удивить судей, но в итоге они дошли до полуфинала.

Ольга в предпоследнем выпуске проекта предстала на льду в латексном костюме. Она показала постановку о девушке, которая страдает, так как ее парень играет в компьютерную игру, а ее не замечает. В итоге фигуристка оказывается частью этой игры и возвращает возлюбленного к нормальной жизни. Бузова исполнила несколько поддержек, но допустила ошибку. Когда Соловьев ее опустил на лед, она упала, но смогла удержать корпус, так как партнер ее подхватил. Эта ошибка стала решающей и они получили низкие оценки.

«Здорово, что вы взяли такую тему, чтобы наглядно людям разъяснить, что в жизни есть чувства и не нужно прятаться за виртуальными реалиями. Я подумала, как ты, Ольга, стала увереннее. С каждой неделей ты все больше набираешь и набираешь. Как жалко, что остался всего один эпизод. Может быть, тебе не хватает может быть месяца, и ты бы нам тут вообще показала такое! Чтобы все ахнули!» — пояснила Навка. «Только я подумала, что ты увереннее стала, и тут это падение. Очень прям неприятное. Мы тут прям подскочили с Милошем», — высказалась она. «Нужно ценить время и нужно ценить свою жизнь. Мне очень понравилась и тематика. И мне понравилось, что вы подчеркнули триумф любви в конце. Мне кажется, что это ваша позиция, что любовь победит машину, компьютер. Ольга, я вижу, что вы трудяга. Вы боитесь, но делаете. Я это уважаю», — отметил сербский актер Милош Бикович.

«Ты, конечно, там упала немножко, но в этой теме „любовь“ можно и падать и вставать, и опять падать. Все равно ты его подняла в секунду. Почувствовал, что тебя теряет и поднялся. Номер очень хороший», — добавила Татьяна Тарасова.

В итоге Ольга стала последней в турнирной таблице. У нее почти нет шансов на победу. А вот Ольга Кузьмина в восьмой раз заработала высшие баллы и является главной претенденткой на звание победительницы проекта.

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