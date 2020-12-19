«Моя муза»: Навка в джинсах скинни и жакете оверсайз лавандового цвета предстала с Бузовой

Фигуристка поддержала телеведущую, а также с радостью пообщалась с сербским актером Милошем Биковичем.

Татьяна Навка регулярно участвует в ледовых постановках. Спортсменка любит выступать на льду и обучает основам фигурного катания свою дочку Надежду. Недавно фигуристка открыла свою академию фигурного катания. А в последние месяцы она участвовала в съемках «Ледникового периода». Там олимпийская чемпионка познакомилась с Ольгой Бузовой. Телеведущей было сложнее других участников, поэтому она с трудом получала высокие баллы, но все же дошла до полуфинала.

19 декабря в эфир вышел новый эпизод телепроекта. Навка сидела в жюри с Татьяной Тарасовой, Еленой Исинбаевой и приглашенным судьей Милошем Биковичем, который снимался в фильме «Лед». Лидером стала Олька Кузьмина, а вот Бузова снова оказалась последней в итоговой таблице. Однако Татьяна ее подбодрила и заверила, что увидела ее старания и прогресс. После съемок они сделали совместное фото.

Фигуристка облачилась в серые джинсы скинни, черную водолазку и жакет оверсайз лавандового цвета. Ей сделали пышные локоны и вечерний макияж. Ольга была в сценическом костюме из черного латекса.

«Моя муза! Спасибо вам за всегда только конструктивную критику и искреннюю похвалу, и восхищение. Колени, которые делала в этом проекте только я, — для вас», — написала телеведущая.

Также Навка успела сделать памятные фото с Милошем. Сербский актер был рад оказаться в кресле судьи и насладиться выступлением участников.

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