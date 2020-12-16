«Самая теплая история»: Бородина в плюшевой шубе Тедди молочного цвета пришла на работу

Ксения Бородина может похвастаться большой гардеробной. Девушка регулярно покупает новые вещи не только себе, но и дочкам: Теоне и Марусе. Она не скрывает, что ей нравятся не только наряды люксовых брендов, но и из масс-маркета. Поклонники следят за тем, что носит телеведущая, чтобы не упустить последние тренды. Недавно она похвасталась валенками Dior, назвав их самой актуальной вещью этого сезона.

По словам Ксении, она не любит зиму, так как приходится облачаться в многослойные наряды. По этой причине девушка купила разную верхнюю одежду, чтобы миксовать их с повседневными образами. Так, в ее гардеробе уже несть пальто, шуба из натурального меха и несколько пуховиков. А 16 декабря Бородина отправилась на работу в плюшевой шубе Тедди молочного цвета. Она ее скомбинировала с трикотажным костюмом такого же цвета и уггами.

«Кто утеплился на „лобное“ место, тот я. В прошлый раз я вышла в куртке и вся продрогла. Лучше таких шуб-дубленочек ничего на свете нет. Самая теплая история, которая может быть. Класс! Огонь, огонь», — поделилась звезда.

Некоторые поклонники восхитились монохромным луком телеведущей. Многие признались, что хотели бы зимой ходить в похожем наряде. «Очень мило», «Мне так нравятся такие цвета», «Белый прям хит сезона», «Такая вы мягкая и уютная в этом наряде», «Теперь такие шубы будут у всех», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, многие знаменитости в этом сезоне носят шубы из искусственного меха от певицы Валерии до Ольги Бузовой.

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