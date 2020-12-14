«Самые модные в этом сезоне»: Бородина купила новые валенки Dior стоимостью 130 тысяч рублей

Ксения Бородина регулярно покупает новые вещи. Недавно девушка призналась, что не любит зиму, так как нужно одеваться в многослойные наряды. При этом она не жалеет денег на обновки. Минувшей осенью телеведущая приобрела несколько пар обуви, а также сумки бренда Prada. Она часто ездит на работу, также посещает театры и рестораны с подругами, поэтому старается, чтобы образы всегда были разными.

Так, 14 декабря Ксения решила похвастаться очередной покупкой. Если недавно она купила шубу из натурального меха, то теперь девушка нашла идеальную для себя пару обуви. На камеру она открыла коробку, в которой оказались ботинки Dior из бархата с вышивкой.

«Очень быстро все пришло. Смотрим, что у нас тут! Крутецкие валенки — самые модные в этом сезоне! Огонь! Теплые такие», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от новой обуви Бородиной. Многие признались, что давно следят за тем, что она носит и даже подражают телеведущей. К слову, стоят такие современные валенки немало — около 130 тысяч рублей.

Напомним, что ранее она уже покупала ботинки Dior за 93 тысячи и обувь Prada за почти 200 тысяч рублей. По словам телеведущей, ей не жалко денег на люксовые бренды, так как это качественные вещи.

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